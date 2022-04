SKAB Ecole de Skate: Matinée intitiation découverte skate Pau, 17 avril 2022, Pau.

SKAB Ecole de Skate: Matinée intitiation découverte skate Skate Park de Pau Avenue Gaston Lacoste Pau

2022-04-17 – 2022-04-17 Skate Park de Pau Avenue Gaston Lacoste

Pau Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 Il n’est jamais trop tard pour se mettre au skateboard

Vous avez + 18 ans et vous souhaitez découvrir le skateboard ou reprendre les bases ?! L’association @skabassociation et son club de skate @skabschool vous propose des initiations GRATUITES pour le printemps

Cela se passe les dimanches de 9h-13h / 3 dates différentes, 17 Avril / 15 Mai / 12 Juin

Les initiations se feront sur des créneaux de 40 minutes et sont sur inscriptions car nombre de places limitées par créneaux (lien dans notre bio instagram pour s’inscrire et pour plus d’informations)

+33 6 44 30 62 86

skab school

Skate Park de Pau Avenue Gaston Lacoste Pau

dernière mise à jour : 2022-04-04 par