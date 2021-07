Paris Terrasse du Trabendo Paris SIZ • Young Like Old Men / Take Me Out Terrasse du Trabendo Paris Catégorie d’évènement: Paris

SIZ • Young Like Old Men / Take Me Out Terrasse du Trabendo, 13 août 2021-13 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 13 août 2021

de 19h à 2h

gratuit

Le Supersonic est de retour pour sa deuxième édition hors les murs « Take Me Out ». Des concerts, des dj sets, des foodtrucks, des parties de baby-foot, des vinyles en plein air! • SIZ Incarnant avec justesse et liberté toute la décennie 90, l’homme aux cheveux rouges, y dévoile un concentré de grunge, de pop ou de shoegaze, capable de faire tourner la tête à tous les adeptes de mélodies électriques. Un sens mélodique imparable et une énergie communicative, teintée d’humour, qu’on retrouve en live, autre grande force du groupe. • YOUNG LIKE OLD MEN À mi-chemin entre les pop songs désinvoltes de Pavement et les envolées bruitistes de Sonic Youth, la musique de Young Like Old Men s’est créée autour de l’héritage des groupes indie des années 80-90. Nappes de son, rythmes cardiaques, mélodies enivrantes et chants quasi polyphoniques au rendez-vous. Situation sanitaire Le pass sanitaire ne vous sera pas demandé mais veuillez svp respecter la distanciation physique entre vous, porter votre masque tout au long de la soirée et vous laver les mains régulièrement (du gel hydroalcoolique sera à votre disposition). Le virus circule toujours, il est important de continuer à respecter les gestes barrières. Merci beaucoup ! Concerts -> Rock Terrasse du Trabendo 211 Avenue Jean Jaurès Parc de La Villette Paris 75019

5 : Porte de Pantin (232m) 5 : Ourcq (657m)

Contact :Terrasse du Trabendo 0149234190 https://www.facebook.com/events/842935256321946

