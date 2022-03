SIYOTANKA, LE BATON QUI CHANTE Le Pouget, 13 mars 2022, Le Pouget.

SIYOTANKA, LE BATON QUI CHANTE Le Pouget

2022-03-13 16:00:00 – 2022-03-13 17:00:00

Le Pouget Hérault Le Pouget

Il s’agit d’un conte musical dans lequel un roi, en prévision de sa succession, envoie ses deux fils voyager à travers le monde avec une mission : rapporter des morceaux de bois de chaque pays visité et leur donner vie en les façonnant. L’un construit des bâtons pour frapper les ennemis, des cages pour enfermer des prisonniers, des barrières pour se protéger des étrangers. L’autre fabrique des flûtes et revient de chaque pays avec un ami. Seront sur scène les élèves de classes de flûte d’Annie Ploquin-Rignol, Paule Tisseyre, Charlotte Vanouche, Cendrine Vila, Fanette Eestrade, Isabelle Garcia et Frédéric Guisset qui ont participé au projet. Au programme ensembles de flûtes modernes : Fleur de Jasmin (Chine), Sakura-Sakura (Japon), Kalinka (Russie), El Condor Pasa (Pérou), Carnavalito de Enzo Gieco (Argentine), Sanjuanito de Arriagada Quatuor de flûtes (Equateur), Inkpaka (Sioux, Amérique du Nord), final : Shalom.

Il s’agit d’un conte musical dans lequel un roi, en prévision de sa succession, envoie ses deux fils voyager à travers le monde avec une mission : rapporter des morceaux de bois de chaque pays visité et leur donner vie en les façonnant.

+33 4 67 67 87 68

Il s’agit d’un conte musical dans lequel un roi, en prévision de sa succession, envoie ses deux fils voyager à travers le monde avec une mission : rapporter des morceaux de bois de chaque pays visité et leur donner vie en les façonnant. L’un construit des bâtons pour frapper les ennemis, des cages pour enfermer des prisonniers, des barrières pour se protéger des étrangers. L’autre fabrique des flûtes et revient de chaque pays avec un ami. Seront sur scène les élèves de classes de flûte d’Annie Ploquin-Rignol, Paule Tisseyre, Charlotte Vanouche, Cendrine Vila, Fanette Eestrade, Isabelle Garcia et Frédéric Guisset qui ont participé au projet. Au programme ensembles de flûtes modernes : Fleur de Jasmin (Chine), Sakura-Sakura (Japon), Kalinka (Russie), El Condor Pasa (Pérou), Carnavalito de Enzo Gieco (Argentine), Sanjuanito de Arriagada Quatuor de flûtes (Equateur), Inkpaka (Sioux, Amérique du Nord), final : Shalom.

Le Pouget

dernière mise à jour : 2022-03-02 par