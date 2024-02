SIXUN La Cigale Paris, mercredi 2 octobre 2024.

SIXUN fête ses 40 ans à la Cigale le 2 octobre 2024 !Rythmique au groove puissant, aux mélodies envoûtantes, SIXUN est un groupe unique et international, couronné d’un Django d’Or par la profession et lauréat du Grand Prix Jazz Sacem 2023. Ces SIX musiciens qui n’en font qu’UN vibrent plus que jamais aujourd’hui. Ils ont décidé de partager de nouveau leur musique, ce savant mélange de mélodies et de rythmes Afro-jazz funk.

Tarif : 35.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-10-02 à 20:00

La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75