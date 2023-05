Sixun Grande Halle de la Villette, 8 septembre 2023, Paris.

Le vendredi 08 septembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

28 €

Placement libre assis

Le légendaire groupe de jazz fusion des années 1980 revient pour le meilleur avec un nouvel album qui ravira les fans de la première heure.

Nouveau come-back pour le mythique groupe de fusion dont les heures glorieuses remontent aux années 1980 et dont le style tout en muscles incarne une époque qui a le goût d’une délicieuse madeleine — pour les boomers, du moins. Sextet d’une cohésion inaltérable avec les années, ce all-stars, dont les références restent aujourd’hui encore Weather Report et Miles Davis (période The Man with The Horn) continue à offrir une musique d’une incroyable effervescence et un jazz métissé, aux influences africaines, caribéennes et funk. La section rythmique, formée du batteur Paco Séry et du bassiste Michel Alibo, est connue pour être l’une des machines à groove les plus redoutables de l’Hexagone. Ceux qui ont déjà goûté à leur inimitable puissance scénique le savent : le meilleur moyen de découvrir Sixun est incontestablement le live.

1re partie : Balimaya Project

Nouvelle révélation made in London, Balimaya Project voit les choses en (très) grand et explore avec brio le sillon de l’afro-jazz.

Mené par le percussionniste Yahael Camara Onono, cet ambitieux collectif britannique, qui se définit avant tout comme une grande famille, réunit seize musiciens dont certains sont issus des groupes SEED Ensemble et Kokoroko. À l’heure où les big-bands se meurent et où le monde de la musique tend à privilégier les projets solos, peu coûteux, les anglais ont le chic de revenir à la mode des grands ensembles avec comme point commun cette passion pour l’afro-jazz qui rend la scène musicale londonienne si excitante.

Grande Halle de la Villette 221 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Contact : https://jazzalavillette.com/fr/evenement/26885/sixun-balimaya-project contact@philharmoniedeparis.fr https://jazzalavillette.com/fr/evenement/26885/sixun-balimaya-project

Philippe Levy-Stab Sixun