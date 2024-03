Sixun fait son retour à l’Onde le 13 mars Théâtre Centre d’Art l’Onde Vélizy-Villacoublay, mercredi 13 mars 2024.

Le groupe phare Sixun fait son grand retour au théâtre centre d’Art de l’Onde à Vélizy-Villacoublay le 13 mars.

Depuis quarante ans, ces musiciens citoyens du monde partagent la richesse de leur jazz hybride et universel. « Six musiciens qui n’en font qu’un » font vibrer plus que jamas leur savant mélange de mélodies et de rythmes afro-jazz funk. Un voyage aux mélodies envoûtantes, aux harmonies luxuriantes aux improvisations inspirées.

Théâtre Centre d'Art l'Onde 8 bis, avenue Louis Breguet Vélizy-Villacoublay Vélizy-Villacoublay 78140 Yvelines Île-de-France

Vélizy-Villacoublay l’Onde