Sixième Fête de la BD Alès, 7 mai 2022

Après deux années perturbées par le contexte sanitaire, voici le retour de la Fête de la BD d’Alès les 7 et 8 Mai 2022 !Cette année le thème est donné par la marraine de l’édition, Miss Prickly : La BD au féminin.Comme toujours vous pourrez retrouver vos auteurs lors de séances de dédicaces, des ateliers, des animations, des expositions et évidemment la remise du Prix «Pascal-Guelfucci».Les Auteurs invités :Miss PRICKLY, MarraineÀ cheval, Animal JackDaphné COLLIGNON : CalpurniaArmelle DROUIN : Photos de famillerecomposéeEVEMARIE : Magical Mystery JuneChristelle GALLAND : Manon des SourcesAurélie GUARINO : Défense d’entrer !Melina HADJIOANNOU : RenardeLEEN (dimanche) : Shinobi IriLisa LUGRIN : Une histoire populairede la FranceRebecca MORSE : Dragon et PoisonsPascale ORLHAC : Histoires d’avionsHélia PAILLAT : À cheval, The MythicsPauline ROLAND : LilaSophie RUFFIEUX (samedi) :Florence Arthaud, Ma vie selon moiCéline THERAULAZ : Le fils du chienMonique UDERZO-OTT : La fabuleusehistoire de la 2 CVWL (samedi) : Une forêt en automneCOURTY : Avec ou sans moustache ?Laurent DUFRENEY : À cheval,Cochons dinguesJérôme EHO : L’espion du jourSébastien VASTRA : Jim HawkinsClément XAVIER : JujitsuffragettesExposition – vente, table ronde, projections-conférence, la fête de la BD est un vrai moment de partage où vous pouvez aussi partager vos coups de cœur des BD lues et relues !Infos pratiques:- Rendez-vous les 7 et 8 Mai 2022- Où? : Médiathèque Alphonse Daudet à Alès- Quand ? : De 10h à 18h le samedi et de 10h à 17h le dimanche- Tarif(s) : Gratuit

bullescevenoles@gmail.com +33 7 70 30 45 65 http://www.gardonslabulle.sitew.fr/

