Sixième anniversaire du Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Sixième anniversaire du Hasard Ludique Le Hasard Ludique, 29 avril 2023, Paris. Le samedi 29 avril 2023

de 12h00 à 05h00

. payant 23h-5h Sur place : 16.00 EUR 23h-5h Prévente : 13.00 EUR

Plongez dans un univers magique et mystique sur la Petite Ceinture. Avec nos DJ sets magnétiques et nos animations ensorcelantes, vous serez transportés·es dans un autre monde. Avril sonne le mois des Taureaux et le plus festif de Paris. Nés·es à cette époque, nous nous distinguons par l’amour de la vie, de la fête et du plaisir. Pour notre anniversaire, nous ne faisons pas les choses à moitié et c’est le tout Paris qui sera invité à célébrer la lumière, lors d’une journée sur les rails de la Petite Ceinture, suivie d’un club qui tutoiera les étoiles. Bien ancrés·es à notre élément terre, nous convoquerons le ciel par des performances aériennes interprétées par d’envoûtants·es circaciens·nes. A la nuit tombée, ressentez l’attraction de l’univers et de votre propre destinée. Sous l’influence de Venus notre planète dominante, vous serez pris·es d’une irrésistible envie de danser jusqu’au bout de la nuit. Ce n’est pas moins de 6 dj aux influences variées qui vous feront vibrer dont DJ Lazy flow, Anaïs B ,Travella… Mais ce n’est pas tout, saturne en Poisson vous réservera une constellation de surprises et d’animations variées. Laissez-vous aller à votre instinct et suivez-nous dans cette aventure énigmatique. Nos six ans mystiques illustrés par Eloise Coussy PROGRAMMATION 12h – 22h | en extérieur & en accès libre : Ensorcellements sonores sur la Petite Ceinture avec des Dj sets dès 15h & performances aériennes & animations hypnotisantes à venir. Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m) Bus -> : Leclaire (Paris) (145m) Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.lehasardludique.paris/soiree/2023-02-28/sixieme-anniversaire-du-hasard-ludique https://www.facebook.com/events/1261015011152900/ https://www.facebook.com/events/1261015011152900/ https://www.lehasardludique.paris/soiree/2023-02-28/sixieme-anniversaire-du-hasard-ludique#reservation

illustration par Eloïse Coussy Sixième anniversaire du Hasard Ludique | open air & club

