Six2Nine : Les Jumeaux Numériques : Quelles applications métiers ? Les ateliers des Capucins Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Six2Nine : Les Jumeaux Numériques : Quelles applications métiers ? Les ateliers des Capucins, 22 mars 2022, Brest. Six2Nine : Les Jumeaux Numériques : Quelles applications métiers ?

Les ateliers des Capucins, le mardi 22 mars à 18:00

Pour ce premier Six2Nine 2022, nous mettons le thème du Jumeau Numérique à l’honneur. Un jumeau numérique est une doublure informatique d’un objet, d’un système ou d’un processus qui peut s’appliquer à plusieurs domaines d’activités. Pour être fonctionnel et réaliste, le jumeau numérique doit évoluer en même temps que son clône. L’utilité d’utiliser une doublure numérique permet d’améliorer le pilotage, la sécurisation et l’optimisation du jumeau réel. Il permet aussi de suivre l’objet, le sysè!me ou le processus de sa conception à sa fin de vie et d’en prédire son futur. Pour cela, plusieurs intervenants vont présenter leur application du Jumeau Numérique : * La start-up Alvie dans le secteur agricole * Cervval dans le secteur éolien * Naval Group dans le secteur maritime. Inscrivez-vous ! Le lien d’inscription : [[https://www.eventbrite.fr/e/billets-six2nine-les-jumeaux-numeriques-quelles-applications-metiers-256681369887](https://www.eventbrite.fr/e/billets-six2nine-les-jumeaux-numeriques-quelles-applications-metiers-256681369887)](https://www.eventbrite.fr/e/billets-six2nine-les-jumeaux-numeriques-quelles-applications-metiers-256681369887)

Sur inscription

Le Village by CA Finistère présente Six2Nine : Les Jumeaux Numériques Les ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou 29200 Brest Brest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T18:00:00 2022-03-22T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Les ateliers des Capucins Adresse 25 rue de Pontaniou 29200 Brest Ville Brest lieuville Les ateliers des Capucins Brest Departement Finistère

Les ateliers des Capucins Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Six2Nine : Les Jumeaux Numériques : Quelles applications métiers ? Les ateliers des Capucins 2022-03-22 was last modified: by Six2Nine : Les Jumeaux Numériques : Quelles applications métiers ? Les ateliers des Capucins Les ateliers des Capucins 22 mars 2022 Brest Les ateliers des Capucins Brest

Brest Finistère