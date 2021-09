Six2Nine IA et Management – 28 septembre 2021 à 18h00 Auditorium des Capucins, 28 septembre 2021, Brest.

Auditorium des Capucins, le mardi 28 septembre à 18:00

Selon une étude Axys Consultants, les managers consacrent 21% de leur temps au pilotage d’activités et à la prise de décisions, 14% à l’animation des équipes et 5% à la définition et la mise en œuvre de la stratégie. Les missions du manager se répartissent alors en deux grandes activités : la gestion de projets et la gestion de l’humain (montée en compétence, amélioration de la performance, recrutement, motivation). Le manager doit à la fois piloter, décider, gérer et encadrer. Le métier de manager est en perpétuelle évolution et les besoins des salariés et des entreprises changent continuellement. Depuis quelques années, des outils collaboratifs sont utilisés pour apporter un gain de productivité et une meilleure efficacité. Pour aller plus loin, certaines entreprises ont ainsi développé des outils de management dotés d’intelligence artificielle. **Mais alors qu’est-ce que l’IA en entreprise ? Quelles sont les opportunités offertes et les risques du numérique et de l’intelligence artificielle dans les organisations ? En quoi l’IA transforme le management et l’engagement des équipes ?** Afin d’échanger sur ces sujets, nous vous invitons à venir assister à notre **Six2Nine : Mardi 28 septembre 2021 à partir de 18h00 à l’auditorium des Ateliers des Capucins à Brest.** Avec les interventions de : **Nicolas JULLIEN** : Maître de Conférences en économie, Institut Mines Télécom, Télécom Bretagne. Spécialiste du management de l’innovation et des organisations. Directeur du Groupement d’Intérêt Scientifique Marsouin : Môle Armoricain de Recherche sur la Société de l’Information et les Usages d’Internet([http://www.marsouin.org](http://www.marsouin.org)). Membre du LEGO : Laboratoire d’Economie et de Gestion de l’Ouest ([http://labo-lego.fr](http://labo-lego.fr)). **BEESAPPS** : La start-up BeesApps a développé Beesy; une solution collaborative dotée d’une intelligence artificielle. Beesy accompagne les managers et leurs équipes dans la réalisation de leurs objectifs professionnels : automatisation des tâches chronophages depuis les outils quotidiens (mail, messageries instantanées…). L’IA collecte toutes les informations importantes et les analyse pour les trier et les stocker de manière structurée dans la plateforme collaborative Beesy. **Franca SALIS-MADINIER** : Vice-Présidente du Groupe travailleurs au Comité économique et social européen (CESE) à Bruxelles, depuis 2015. Secrétaire Nationale CFDT Cadres, en charge des questions liées à l’IA, à la numérisation, à l’international, et aux lanceurs d’alerte.

Gratuit

Auditorium des Capucins 25 rue de Pontaniou 29200 Brest Brest Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-28T18:00:00 2021-09-28T21:00:00