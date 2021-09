Six2Nine | Comment l’IA transforme l’entreprise, le management et l’engagement des équipes ? Auditorium des Capucins, 28 septembre 2021, Brest.

Six2Nine | Comment l’IA transforme l’entreprise, le management et l’engagement des équipes ?

Auditorium des Capucins, le mardi 28 septembre à 18:00

Le métier de manager est en perpétuelle évolution et les besoins des salariés et des entreprises changent continuellement. Depuis quelques années, des outils collaboratifs sont utilisés pour apporter un gain de productivité et une meilleure efficacité. Pour aller plus loin, certaines entreprises ont ainsi développé des outils de management dotés d’intelligence artificielle. Quelles sont les opportunités offertes par le numérique et l’intelligence artificielle ? En quoi l’IA transforme l’entreprise, le management et l’engagement des équipes ? Afin d’échanger sur ces sujets, nous vous invitons à venir assister à notre Six2Nine : * **Nicolas JULLIEN** : professeur d’Economie et de Management à l’IMT Atlantique, spécialiste des organisations, de l’innovation ouverte et de l’ intelligence artificielle. * **BEESAPPS** : La start-up BeesApps a développé Beesy; une solution collaborative dotée d’une intelligence artificielle. Beesy accompagne les managers et leurs équipes dans la réalisation de leurs objectifs professionnels : automatisation des tâches chronophages depuis les outils quotidiens (mail, messageries instantanées…). L’IA collecte toutes les informations importantes et les analyse pour les trier et les stocker de manière structurée dans la plateforme collaborative Beesy. Les équipes et le manager peuvent ainsi très facilement accéder à toutes leurs informations sur leurs projets et leurs collaborateurs, générer automatiquement des compte-rendu de réunion, des reporting d’activités, des suivis d’objectifs et gérer le pilotage de points individuels par exemple. ? [[https://levillagebycafinistere.com/comment-faire-du-business-sans-cookies-tiers-2/](https://levillagebycafinistere.com/comment-faire-du-business-sans-cookies-tiers-2/)](https://levillagebycafinistere.com/comment-faire-du-business-sans-cookies-tiers-2/)

Sur inscription

Auditorium des Capucins 25 rue de Pontaniou 29200 Brest Brest Finistère



