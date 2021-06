Six2Nine 29 juin Le Village by CA FInistère, 29 juin 2021-29 juin 2021, Brest.

En janvier dernier, Google a annoncé son souhait de supprimer les cookies tiers d’ici 2022 pour Chrome, son navigateur web, à l’instar de Safari et Firefox. Depuis la mise en place du RGPD, tout le monde connait les cookies, ces fichiers stockés sur notre ordinateur contenant des informations à caractère personnel, très utiles pour connaître les préférences de navigation des internautes. Parmi ces cookies, on retrouve les cookies tiers, indispensables pour la publicité ciblée sur internet. **Mais alors qu’en sera t’il des stratégies de retargeting sans cookies tiers ? Comment continuer à faire du business ?** Nos invités partageront avec vous leurs expertises et leurs avis sur le sujet lors de notre Six2Nine du 29 juin à 18h00 au Village by CA Finistère : * **Guillaume DEGRE** : Directeur conseil et développement chez Open Linking * **Nicolas GELLENS** : Directeur de clientèle et responsable de la Business Unit Data & Analytics chez Open Linking _Open Linking est une agence conseil spécialisée en génération de trafic web en France et à l’international : référencement naturel et payant, Web Analytics et campagnes PPC. Leur objectif : accroître visibilité et chiffre d’affaires sur Internet._ * **Geoffrey BERTHON** : CEO et fondateur de la start-up Qwarry _Qwarry est la première plateforme de marketing sémantique. Elle fournit des données sémantiques en temps réel, alimentées par une technologie de pointe et une optimisation pilotée par l’IA. Son objectif : aider les marques, les agences et les éditeurs à tirer parti de la valeur unique de leur audience en contextualisant les intérêts des utilisateurs et en créant un ciblage publicitaire personnalisé._ * **Nathalie DERRIEN** : Directrice Marketing Publicité Digital chez Viamédia _Viamédia est une régie publicitaire locale en Bretagne, filiale du groupe Télégramme. Spécialiste de la publicité locale et régionale, Viamédia définit pour ses clients les solutions média et hors-média qui répondent le plus efficacement aux objectifs de communication locale._ **Rendez-vous le 29 juin 2021 à 18h00 au Village by CA Finistère – Les ateliers les Capucins, 25 rue de Pontaniou (1er étage) à Brest.** Au plaisir de vous y retrouver nombreux. Toute l’équipe du Village by CA Finistère

