de 21h00 à 22h15

.Tout public. gratuit Billetterie à partir du 12 mai

Au kiosque : billetterie gratuite – Parvis de la Mairie du 11e

Chez vous : sur notre site www.festivalonze.org

Surboom flamboyante : Une jungle sonore où s'entremêlent rock-vaudou et transe-psychédélique.

6 SINGES Une jungle sonore où s’entremêlent rock-vaudou et transe-psychédélique, voilà le terrain de jeu de ces 6 singes. Quatre musiciens aux parcours obliques nous entraînent dans une aventure, un fleuve d’histoires fantasques. Une musique écrite et vivante, teintée de rock, afro et électro, au service d’une Surboom Flamboyante. mobilcasbah.fr Cour de la Mairie du 11e arrondissement Contact : http://www.festivalonze.org/spectacle/surboom-flamboyante/ https://www.facebook.com/onzebouge/ https://www.facebook.com/onzebouge/

Marc Barotte

