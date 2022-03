Six personnages en quête d’auteur Vourles Vourles Catégories d’évènement: Rhône

Vourles

Six personnages en quête d’auteur Vourles, 16 mars 2022, Vourles. Six personnages en quête d’auteur Maison Forte 2, rue des Vallières Vourles

2022-03-16 – 2022-03-17 Maison Forte 2, rue des Vallières

Vourles Rhône Vourles EUR Alors qu’une troupe cherche un texte pour travailler leur prochain projet, six personnages surgissent pour revendiquer leur envie que l’histoire de leur vie soit reconnue par un auteur et jouée sur scène. coulisses.mforte@sfr.fr +33 6 18 69 27 44 http://coulisses.mforte.free.fr/ Maison Forte 2, rue des Vallières Vourles

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Vourles Autres Lieu Vourles Adresse Maison Forte 2, rue des Vallières Ville Vourles lieuville Maison Forte 2, rue des Vallières Vourles Departement Rhône

Vourles Vourles Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vourles/

Six personnages en quête d’auteur Vourles 2022-03-16 was last modified: by Six personnages en quête d’auteur Vourles Vourles 16 mars 2022 rhône Vourles

Vourles Rhône