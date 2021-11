Six Personnages en quête d’auteur Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 13 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 13 novembre 2021 au 2 janvier 2022 :

lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche de 20h à 21h20

et samedi de 15h à 16h50

payant

Empêchés par la situation sanitaire, nous n’avons pu fêter comme il se doit les 100 ans de cette œuvre fondatrice écrite en 1921. En octobre 2021, la mise en scène aura tout juste 20 ans. Il nous fallait revenir aux profondeurs du monde pirandellien et convoquer à nouveau la famille d’acteurs qui l’a incarnée au long des âges.

Surgis de nulle part, ils envahissent le plateau où se sont engagées les répétitions d’une pièce. Ce sont les « personnages », nés de l’imaginaire d’un auteur qui les a abandonnés au milieu de leur vie. Ils vont alors à la rencontre des acteurs susceptibles de leur fournir une apparence. Insoluble, périlleux affrontement entre leur authenticité et ses possibles représentations. Une traversée du théâtre jusqu’au plus profond de ses fondements. Emmanuel Demarcy-Mota et ses acteurs ont abordé une première fois la pièce de Pirandello en 2001, avec bonheur puisqu’elle a joué depuis dans vingt pays du monde et continue aujourd’hui encore à voyager. L’expérience acquise au cours des ans leur a permis de creuser plus encore, d’affiner leur travail, de sorte qu’il devenait nécessaire de retrouver les personnages et leurs interprètes, de retrouver Hugues Quester, Alain Libolt, Valérie Dashwood et toute la Troupe et de revisiter l’infini du théâtre et l’intraduisible de la vie.

REPRÉSENTATION EN AUDIODESCRIPTION

le samedi 27 novembre à 15h précédée d’une visite tactile

En partenariat avec Accès culture, des spectacles de théâtre et de danse sont proposés en audiodescription par un système de casque à haute fréquence. Une approche tactile du décor est organisée avant la représentation.

Réservation de l’audiodescription : csimon@theatredelaville.com / téléphone : 01 48 87 59 50

Un tarif préférentiel est accordé pour la personne aveugle ou malvoyante et son accompagnateur.

Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

1, 13 : Champs-Élysées – Clemenceau (317m) 1, 8, 12 : Concorde (392m)



