Rendez-vous aux jardins « Les musiques du jardin » 200 av. Audibert, 3 juin 2023, Six-Fours-les-Plages.

Programme sous réserve de modifications :

Samedi 3 juin :

10h : concert des Ensembles à cordes et à vent, jazz et musiques actuelles..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-04 . .

200 av. Audibert Villa Simone

Six-Fours-les-Plages 83140 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Programme subject to change:

Saturday 3 June :

10am: String and wind ensembles, jazz and contemporary music concert.

Programa sujeto a cambios:

Sábado 3 de junio :

10 h: Concierto de conjuntos de cuerda y viento, jazz y música contemporánea.

Programm unter Vorbehalt von Änderungen :

Samstag, 3. Juni :

10 Uhr: Konzert der Streicher- und Bläserensembles, Jazz und aktuelle Musik.

Mise à jour le 2023-04-18 par Office de Tourisme Provence Méditerranée