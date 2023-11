YVES PUJOL FAIT SON REVEILLON SPECTACLE + UNE BOISSON THEATRE DAUDET, 31 décembre 2023, SIX FOURS LES PLAGES.

YVES PUJOL FAIT SON REVEILLON SPECTACLE + UNE BOISSON THEATRE DAUDET. Un spectacle à la date du 2023-12-31 à 18:00 (2023-12-31 au ). Tarif : 32.5 à 32.5 euros.

spectacle+ »Best Of Yves Pujol » Dans ce Best Of « Le meilleur du mieux », Yves Pujol nous présente les meilleurs moments de ses 3 spectacles : « J’adore ma femme » « Une affaire de famille » « Pujol sort les dossiers » Le pôle emploi, j’adore ma femme, le restaurateur Toulonnais, La coloscopie, l’adjoint au maire, Les vieux, … Autant de sketchs qui nous entrainent, à travers de multiples personnages, dans un tourbillon de rire et de bonheur. Ne manquez pas le Toulonnais Yves Pujol, car lui c’est sûr, il ne vous manquera pas ! YVES PUJOL FAIT SON REVEILLON SPECTACLE + UNE BOISSON

THEATRE DAUDET SIX FOURS LES PLAGES ave De Lattre de Tassigny Var

Votre billet est ici