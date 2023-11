Venise sous la Neige THEATRE DAUDET Catégories d’Évènement: Six-Fours-les-Plages

Var Venise sous la Neige THEATRE DAUDET, 15 décembre 2023, SIX FOURS LES PLAGES. Venise sous la Neige THEATRE DAUDET. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 20:30 (2023-11-11 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. Une comédie à 4 personnages de Gilles Dyrek. Mise en scène Gérard Pinter. L’histoire : Il y a des jours où l’on devrait refuser une invitation à dîner…Entraînée par son ami avec qui elle vient de se disputer, Patricia arrive furieuse à un dîner où elle ne connait personne. Pour se venger, elle décide de ne pas dire un mot, quitte à ce que tout le monde la pense complètement folle. Venise sous la Neige Votre billet est ici THEATRE DAUDET SIX FOURS LES PLAGES ave De Lattre de Tassigny Var 22.0

EUR22.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Six-Fours-les-Plages, Var Autres Lieu THEATRE DAUDET Adresse ave De Lattre de Tassigny Ville SIX FOURS LES PLAGES Departement Var Lieu Ville THEATRE DAUDET latitude longitude 43.09381252656544;5.8391754502943085

THEATRE DAUDET SIX FOURS LES PLAGES Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/six-fours-les-plages/