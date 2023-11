Couple en Danger THEATRE DAUDET, 2 décembre 2023, SIX FOURS LES PLAGES.

Couple en Danger THEATRE DAUDET. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 20:30 (2023-12-02 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Couple en Danger Comédie d’Eric Assous Mise en scène par Véronique Siffredi Avec Camille Damour et Aurélie Mèle Attention : un film, même vu à la télé, peut transformer une vie ! Didier et Karine l’apprendront à leurs dépens. Ce jeune couple, pourtant très uni, pourra-t-il résister au « temps qui joue, qui fait son travail » ? Elle rêve de vivre une passion comme Meryl Streep dans « La route de Madison », il essaie de comprendre, de se soumettre à ses caprices. En vain. Entre romance de cinéma et vie au quotidien, la différence est grande ! Couple en Danger

Votre billet est ici

THEATRE DAUDET SIX FOURS LES PLAGES ave De Lattre de Tassigny Var

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici