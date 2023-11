Fada Comedy Club THEATRE DAUDET, 1 décembre 2023, SIX FOURS LES PLAGES.

Fada Comedy Club THEATRE DAUDET. Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 20:30 (2023-12-01 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Ils sont comiques, ils sont du sud, ils ont souvent des invités, ils sont excentriques, ils sont stand-uppers ,ils font des sketchs, ils sont ceux qui voient les choses différemment, qui ne respectent pas les règles : Bref ils sont Fadas ! Plongez dans l’univers totalement décalé ,absurde, et déjanté du Fada Comedy Club et vivez une expérience unique dont on ne ressort jamais totalement indemme . Alors que tu viennes en famille, entre amis ou avec ton rdv tinder bienvenue dans le monde du FADA Comedy Club . Retrouvez le Fada Comedy Club en tournée et sur Youtube dans le programme Backstage pour voir tous les délires backstage de cette jeune troupe de stand upper Fada Comedy Club

THEATRE DAUDET SIX FOURS LES PLAGES ave De Lattre de Tassigny Var

