Irresistible THEATRE DAUDET, 24 novembre 2023, SIX FOURS LES PLAGES.

Irresistible THEATRE DAUDET. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 20:30 (2023-11-24 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Lui est avocat. Elle est éditrice. Un soir, alors qu’elle rentre d’une séance de travail avec un écrivain qu’elle admire depuis toujours, son compagnon cherche obstinément à savoir si cet homme a éveillé chez elle un désir irrésistible. Et pour l’éprouver, il ne trouve rien de mieux que de la pousser dans les bras de ce dangereux séducteur… Avec Irrésistible, Fabrice Roger-Lacan signe une comédie cruelle et drôle. Son texte ciselé décortique de façon originale et cocasse les mécanismes d’une jalousie peu ordinaire. Bref, une comédie à l’humour irrésistible. Irresistible

THEATRE DAUDET SIX FOURS LES PLAGES ave De Lattre de Tassigny Var

