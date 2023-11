MATHIEU DUCREZ COMPLETEMENT FUME THEATRE DAUDET, 18 novembre 2023, SIX FOURS LES PLAGES.

MATHIEU DUCREZ COMPLETEMENT FUME THEATRE DAUDET. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:30 (2023-11-18 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

À chaque étape de la vie de Mathieu correspond une marque ou un style de cigarettes. D’habitude chez les gens, c’est plutôt des chansons. Et bien lui, non. De sa première taffe adolescent, au burn out pulmonaire de la quarantaine, en passant par sa première cigarette après l’amour et la découverte des pétards à la Fac, il nous raconte avec humour et lucidité sa vie de couple avec la nicotine. L’occasion de rappeler que si « Fumer nuit gravement aux spermatozoïdes », c’est aussi parce qu’à 10 euros le paquet, ça fait quand même un peu mal aux couilles. Mathieu Ducrez

THEATRE DAUDET SIX FOURS LES PLAGES ave De Lattre de Tassigny Var

