TOUJOURS CELIB' THEATRE DAUDET. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:30. Tarif : 22.0 euros.

Ce célibataire qui frôle les 40 ans vous raconte ses déboires amoureux. Ses rencontres sur internet, les soirées où l’on trouve l’amour… En passant par les relations sexuelles des hommes et des femmes, une Méditerranéenne qui n’a pas sa langue dans sa poche, et un professeur de danse plutôt surprenant, Coco. « La danse c’est la drague, et la drague c’est la danse, c’est le B.A-BA » ! Très interactif, Coco parle de sexe, s’assume, se lâche et drague le public TOUJOURS CELIB’

THEATRE DAUDET SIX FOURS LES PLAGES ave De Lattre de Tassigny Var

