Entre ils et elle THEATRE DAUDET, 10 novembre 2023, SIX FOURS LES PLAGES.

Entre ils et elle THEATRE DAUDET. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

ROOM CITY PRESENTE Une comédie presque 100% masculine où vous allez rire et partager un grand moment de bonheur.Un prof de philo plutôt loufoque, un pétillant testeur de produits, et un macho qui travaille à Casto. C’est l’amitié qui les lie depuis l’enfance. Cette comédie tonitruante et hilarante raconte une histoire si moderne et tellement drôle. Ils vivent en colocation depuis plusieurs années, jusqu’au jour où une nouvelle va faire voler en éclats toutes leurs certitudes, les transformer… et pas qu’un peu ! Une occasion de se révéler à eux-mêmes et aux autres. Leur amitié va-t-elle en pâtir ? Entre ils et elle

Votre billet est ici

THEATRE DAUDET SIX FOURS LES PLAGES ave De Lattre de Tassigny Var

22.0

EUR22.0.

