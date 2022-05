SIX CORDES : ÉMOTIONS, RÊVERIE, UMBERTO REALINO, CONCERT DE GUITARE CLASSIQUE. Flée, 17 juillet 2022, Flée.

SIX CORDES : ÉMOTIONS, RÊVERIE, UMBERTO REALINO, CONCERT DE GUITARE CLASSIQUE. Flée

2022-07-17 17:00:00 – 2022-07-17 18:30:00

Flée Sarthe

EUR Umberto Realino se produit régulièrement en concerts et récitals. Il a été invité notamment en France?: au “6e Festival de la Butte Montmartre – Paris”, au “Festival de Pontivy”, au “Concerts du château d’Anet”, à “Évron-Musical”, par la Cour d’appel du palais de justice de Paris, pour donner des concerts dans la Sainte-Chapelle (intégrale des concertos pour luth et mandoline – guitare et orchestre de A. Vivaldi, S.L. Weiss, A. Molino, L. Boccherini, F. Carulli…), en Autriche “Festival Serenadenkonzerte Schwatz”?; en Espagne “Fundacion Eutherpe”; en Italie?: au “Narnia-Festival” de Narni, au “Mozart in Italia” de Napoli, au “Festival des Nations” de Roma, au “Corde in Armonia” de Brescia, au “Guitar Summer Festival” de Siracusa,… Participation au chapeau.

Récital de guitare classique, répertoire original alternant les styles : renaissance, baroque, romantique, moderne, classique, de caractère espagnol et latino-américain.

