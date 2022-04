Six bridges rally – Le rallye des 6 ponts Tanus Tanus Catégories d’évènement: Tanus

Tanus Tarn Tanus EUR 100 Six ponts dans quatre pays européens veulent devenir ensemble patrimoine culturel mondial.

Le « Six Bridges Rally 2022 », reliera les six ponts entre eux.

La course se déroulera avec des véhicules anciens, car les ponts, ne sont plus tout jeunes ! accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr +33 5 63 76 76 67 Tanus

