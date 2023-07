Rouvrir le monde avec les jeunes diplômé·es de la Villa Arson Nice – Arnaud Arini Sivom Val de Banquière, Castagniers Saint-André-de-la-Roche, 1 juillet 2023, Saint-André-de-la-Roche.

Rouvrir le monde avec les jeunes diplômé·es de la Villa Arson Nice – Arnaud Arini 1 – 14 juillet Sivom Val de Banquière, Castagniers

Rouvrir le monde avec Arnaud Arini au SIVoM Val de Banquière, site de Falicon

Shadowplay

Le silhouettisme (ou «shadowplay», théatre d’ombres) est une technique ancestrale que l’on peut considérer comme une des origines du cinéma d’animation. Un des exemples les plus récents de ce type de production est le film Princes et Princesses de Michel Ocelot sorti dans les années 2000. Si le silhouettisme utilise l’ombre comme matière première, d’autre utilise la lumière. Daguerre, dans ces dioramas animés, utilise la transparence du support peint et la lumière pour faire évoluer un sujet, un paysage et créer de la narration. L’atelier que je souhaite réaliser propose de combiner les deux techniques. Durant la semaine, les enfants seront amener à imaginer un scénario qui leur ressemble, mélangeant par exemple JUL et monstres mythologiques en road trip dans le désert s’il le souhaite. Ils seront ensuite initiés à la teinture sur drap, la découpe de personnages en silhouettes et le dessin de décors sur bandes rhodoïds transparentes, lesquelles défileront sur une machine de ma fabrication. Le dernier jour, ils réaliseront leur propre film d’animation. Le projet à ici pour but de montrer toute les étapes de fabrications d’une production animée et leurs accessibilités : scénarisation, fabrication, tournage, enregistrement son.

Sivom Val de Banquière, Castagniers 21 Bd du 8 Mai 1945, 06730 Saint-André-de-la-Roche Saint-André-de-la-Roche 06730 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T09:00:00+02:00 – 2023-07-01T17:00:00+02:00

2023-07-14T09:00:00+02:00 – 2023-07-14T17:00:00+02:00

© Arnaud Arini