SIV JAKOBSEN L’ARCHIPEL – SALLE BLEUE, 15 février 2023, PARIS.

SIV JAKOBSEN L'ARCHIPEL – SALLE BLEUE. Un spectacle à la date du 2023-02-15 à 20:00. Tarif : 14.0 euros.

Happy Prod (L-D-21-005879) présente : SIV JAKOBSEN L’auteure-compositrice-interprète norvégienne Siv Jakobsen est rapidement devenue une favorite du monde indie-folk avec son premier EP « The Lingering ». Des tournées en tant que première partie de Bear’s Den, Benjamin Francis Leftwich et Damien Jurado ont suivi avant que Jakobsen ne tienne vraiment cette promesse avec l’arrivée de son premier album The Nordic Mellow. Cet album de 10 chansons témoigne du lyrisme audacieux et de la capacité vocale étonnante de Siv, transportant l’auditeur dans son monde dès la première note.En 2020, elle a sorti son deuxième album largement acclamé ‘A Temporary Soothing’, qui en plus de recevoir des critiques incroyables de la part de Line of Best Fit, Clash Magazine et Under The Radar, a également été nominé pour un grammy norvégien, un Spellemann . La vulnérabilité de son travail lui a valu de nombreux auditeurs à travers le monde, Jakobsen ayant accumulé 35 millions de streams à ce jour. Elle a passé les derniers mois à assurer les premières parties de José González, The Lumineers et Susanne Sundfør, et l’artiste se prépare maintenant à partager son dernier projet avec le monde. Siv Jakobsen Siv Jakobsen

L’ARCHIPEL – SALLE BLEUE PARIS 17 Boulevard de Strasbourg Paris

