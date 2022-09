Animation escalade : Sortie en site extérieur le 29 septembre 2022 SIUAPS Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Animation escalade : Sortie en site extérieur le 29 septembre 2022 SIUAPS, 29 septembre 2022, Rennes. Animation escalade : Sortie en site extérieur le 29 septembre 2022 Jeudi 29 septembre, 13h30 SIUAPS

Gratuit, ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s et personnels des universités

Gratuit, ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s et personnels des universités SIUAPS 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php »}, {« link »: « mailto:bernard.chaillou@univ-rennes1.fr »}] Bernard chaillou, enseignant d’escalade au SIUAPS, propose une sortie sur site extérieur. Le 29 septembre 2022.

Sortie de 13h30 à 17h.

RDV à 13h30 devant le SIUAPS (bâtiment 35 du campus de Beaulieu)

Apprentissage de l’escalade en falaise : manoeuvres élémentaires, sécurité… Objectif : aller vers l’autonomie en falaise. Inscription obligatoire sur le site « mon espace SIUAPS » (16 places)

https://mon-espace.siuaps.univ-rennes.fr/enrol/select/overview.php Pour plus de renseignements, contacter Bernard Chaillou à l’adresse suivante: bernard.chaillou@univ-rennes1.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-29T13:30:00+02:00

2022-09-29T17:00:00+02:00

