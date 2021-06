Paris 59 Rivoli Paris Situation Fragile ! 59 Rivoli Paris Catégorie d’évènement: Paris

Situation Fragile ! 59 Rivoli, 29 juin 2021-29 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 29 juin au 11 juillet 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 13h à 20h

gratuit

Kolbhalle Artist Community Nous sommes un collectif d’artistes situé à Cologne Ehrenfeld en Allemagne. Depuis la fin des années 80, nous travaillons dans une ancienne usine industrielle pour un développement créatif sain de l’offre culturelle alternative. Quelques artistes viendront à Paris, au 59Rivoli du 29 juin au 11 juillet. Vous êtes les bienvenus pour passer et faire connaissance avec de nouveaux artistes et de nouvelles œuvres. Plus d’informations sur www.kolbhalle.de / Infos pratiques Du mardi 29 juin au dimanche 11 juillet Du mardi au dimanche de 13h à 20h À la galerie du 59 Rivoli (59 rue de Rivoli, 75001 Paris, Métro Châtelet) Entrée libre / Le port du masque est obligatoire. Du gel hydro alcoolique est mis à disposition des visiteurs. Expositions -> Art Contemporain 59 Rivoli 59 rue de Rivoli Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (127m) 7 : Pont Neuf (294m)

Contact : https://www.59rivoli.org/2021/06/22/situation-fragile/ https://urlz.fr/fXOI Expositions -> Art Contemporain

