Hamelincourt Église paroissiale Hamelincourt, Pas-de-Calais Sites et personnages illustres de la commune Église paroissiale Hamelincourt Catégories d’évènement: Hamelincourt

Pas-de-Calais

Sites et personnages illustres de la commune Église paroissiale, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Hamelincourt. Sites et personnages illustres de la commune

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Église paroissiale

Exposition sur panneaux _ du télégraphe visuel de chappe installé sur le clocher de l’église. Par son fonctionnement en réseau il reliera les lieux stratégiques puis les principales villes européennes pendant 60 ans et donnera naissance à l’administration des communications , _ des illustres prodiges (famille d’artistes Casorti) qui parcourent l’Europe de l’Italie aux pays du nord de tournées en tourbées. Ils établiront leur quatier sédentaire et leur dernière demeure à Hamelincourt _ des seigneurs chez qui prés de dix siècles durant dans leur demeure fortifiée; de nombreuses générations protègeront les lieux et en bons chevaliers serviront leur suzerain dont les derniers furent français : Une recherche généalogique et des faits historiques remarqués Exposition sur panneau du télégraphe de chappe et son fonctionnement en réseau, des illustres (famille d’artistes Casorti) des seigneurs et leur demeure d’Hamelincourt Église paroissiale 8001 La Place – 62121 Hamelincourt Hamelincourt Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hamelincourt, Pas-de-Calais Étiquettes évènement : Autres Lieu Église paroissiale Adresse 8001 La Place - 62121 Hamelincourt Ville Hamelincourt lieuville Église paroissiale Hamelincourt