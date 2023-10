Duo de violons au musée Sites et musée archéologiques de Montmaurin Montmaurin, 13 mai 2023, Montmaurin.

Duo de violons au musée Samedi 13 mai, 20h30 Sites et musée archéologiques de Montmaurin réservation conseillée

Un duo de violons pour la Nuit des musées.

Afin d’enchanter cette Nuit des musées, écoutez Myriam Lenfant et Florent Huc du conservatoire Guy Laffitte de Saint-Gaudens. Ces deux violonistes donneront une représentation dans la salle antique du musée archéologique.

Sites et musée archéologiques de Montmaurin 93 le village, 31350 Montmaurin Montmaurin se distingue par la présence de deux villas gallo-romaines, occupées jusqu'au début du VIème siècle. Enrichies d'un musée présentant les squelettes d'un ours et d'un lion préhistoriques ainsi que de riches collections d'œuvres issues des fouilles menées sur les villas, ce nouveau cheminement présente la diversité historique du territoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

©Pascal Lemaitre – CMN