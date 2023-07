Visite de la fouille archéologique du site céramique de Fosses Sites céramiques de la vallée de l’Ysieux Fosses, 17 septembre 2023, Fosses.

L’association Jeunesse préhistoriques et géologique de France (JPGF) de Villiers-le-Bel a mené des fouilles archéologiques en prévision du projet d’archéosite de la vallée de l’Ysieux dans le village de Fosses pendant tout l’été. Ils présentent les résultats inédits de leurs dernières découvertes.

À l'occasion de construction de lotissements durant les années 1990, l'association Jeunesse préhistorique et géologique de France (JPGF) de Villiers-le-Bel et par la suite le Musée national des arts et traditions populaires (aujourd'hui MuCEM) ont mis au jour une centaine d'ateliers de potiers dans cette vallée.

Les vestiges uniques de cette activité, et notamment un four de potier du XIIIe siècle, constituent le cœur d’un projet de mise en valeur et seront bientôt accessibles au public, accompagnés de reconstitutions permettant de mieux comprendre cette activité.

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

JY Lacôte