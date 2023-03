Démonstration des souffleurs de verre Site verrier Meisenthal Meisenthal Catégories d’Évènement: Meisenthal

Moselle

Démonstration des souffleurs de verre Site verrier Meisenthal, 1 avril 2023, Meisenthal. Démonstration des souffleurs de verre 1 et 2 avril Site verrier Meisenthal Pour les Journées Européennes des Métiers d’Art, les acteurs du Site Verrier de Meisenthal se mobilisent pour valoriser la filière verrière dans le cadre d’un parcours de visite totalement reconfiguré à la suite d’une extraordinaire reconversion architecturale.

C’est notamment l’occasion de (re)découvrir le travail des verriers du site, qui s’inscrit dans la préservation et la transmission des pratiques artisanales et techniques, en lien avec des questionnements contemporains. Les démonstrations commentées de l’équipe de verriers sont l’occasion, pour les visiteurs, de plonger au coeur des secrets de fabrication d’une sélection d’objets présentés dans l’exposition conjointe, Sortir du moule. Site verrier Meisenthal place robert schuman 57960 Meisenthal Meisenthal 57960 Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://site-verrier-meisenthal.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.87.96.91.51. »}, {« type »: « email », « value »: « contact@site-verrier-meisenthal.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T13:30:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T13:30:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 verriers maître-verrier Site verrier de Meisenthal – Guy Rebmeister

Détails Catégories d’Évènement: Meisenthal, Moselle Autres Lieu Site verrier Meisenthal Adresse place robert schuman 57960 Meisenthal Ville Meisenthal Departement Moselle Lieu Ville Site verrier Meisenthal Meisenthal

Site verrier Meisenthal Meisenthal Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meisenthal/

Démonstration des souffleurs de verre Site verrier Meisenthal 2023-04-01 was last modified: by Démonstration des souffleurs de verre Site verrier Meisenthal Site verrier Meisenthal 1 avril 2023 Meisenthal Site verrier Meisenthal Meisenthal

Meisenthal Moselle