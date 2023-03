Meisenthal, la tradition d’innovation Site verrier Meisenthal, 1 avril 2023, Meisenthal.

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, les acteurs du Site Verrier de Meisenthal se mobilisent pour valoriser la filière verrière dans le cadre d’un parcours de visite totalement reconfiguré à la suite d’une extraordinaire reconversion architecturale imaginée par les architectes des cabinet SO Ill (NY) et Freaks (Paris) et portée par la Communauté de Communes du Pays de Bitche.

Première étape de ce nouveau parcours, le Musée du Verre, flambant neuf, dévoile au travers de ses prestigieuses collections les épopées créatives successives qui ont permis au Site Verrier de Meisenthal de traverser les époques et de marquer de son empreinte l’histoire de la création verrière. D’Emile Gallé (qui a révolutionné la création verrière à Meisenthal entre 1867 et 1894) aux créateurs contemporains qui fréquentent aujourd’hui le Centre International d’Art Verrier (CIAV), Meisenthal cultive depuis longtemps une forme de tradition d’innovation que le nouveau parcours muséal vous invite à découvrir en famille, ou entre amis. Plongée garantie dans les secrets de fabrication du verre !

