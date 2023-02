Exposition NEW EDGE / DIALOGUES ENTRE VERRE ET PORCELAINE Site verrier Meisenthal Meisenthal Catégories d’Évènement: Meisenthal

Exposition NEW EDGE / DIALOGUES ENTRE VERRE ET PORCELAINE Site verrier Meisenthal, 1 avril 2023, Meisenthal. Exposition NEW EDGE / DIALOGUES ENTRE VERRE ET PORCELAINE 1 et 2 avril Site verrier Meisenthal Depuis 2016 le CIAV collabore avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Art et de Design de Limoges (au travers son laboratoire « La Céramique comme expérience ») dans l’objectif de nourrir des dialogues entre des territoires marqués par des industries relevant des arts du feu et leurs matériaux de prédilection. Dans cette dynamique de recherche qui a mobilisé au sein des ateliers du CIAV, étudiants, résidents, enseignants et artistes, ont été initiées des « interférences constructives » entre le verre et la céramique, tant sur les champs techniques, numériques que créatifs.

De ces investigations sont nés de multiples objets et process qui lancent d'innovantes pistes de réflexion, dont les plus marquantes sont présentés dans l'exposition. En complément durant les Journées européennes des Métiers d'Art, les prototypes produits à l'occasion du workshop organisé dans les ateliers du CIAV la semaine précédente par les étudiants et créateurs invités par l'Ecole Nationale Supérieure d'Art de Limoges seront présentés dans la salle panoramique du bâtiment d'accueil.

