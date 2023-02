Exposition SORTIR DU MOULE Site verrier Meisenthal, 1 avril 2023, Meisenthal.

Les métiers d’art sont des marqueurs forts de l’histoire et de la culture française. Ils sont aujourd’hui reconnus à l’échelle internationale et s’expriment dans les registres du patrimoine bâti, du mobilier ou encore de la production d’objets. Au travers d’un large maillage de structures allant de l’entreprise individuelle à la manufacture, des hommes et des femmes héritiers de savoir-faire multiséculaires militent pour un artisanat raisonné et porteur de sens. A l’heure d’une prise de conscience collective sur la nécessité de repenser les modalités productives à l’échelle planétaire, ces filières d’exception incarnent de merveilleux outils de développement et sont porteuses d’espoir pour les territoires sur lesquels elles sont profondément ancrées.

Si la préservation et la transmission de ces pratiques artisanales incarnent des enjeux majeurs, il est également nécessaire qu’elles puissent s’inscrire dans notre époque. Meisenthal cultive depuis longtemps une forme de tradition d’innovation, d’Emile Gallé (qui a révolutionné la création verrière à Meisenthal entre 1867 et 1894) aux créateurs contemporains qui fréquentent aujourd’hui le Centre International d’Art Verrier (CIAV). Depuis son origine en 1992, le CIAV, porté par la Communauté de Communes du Pays de Bitche, favorise l’articulation entre penser et faire et encourage les dialogues entre l’héritage technique d’un territoire et des questionnements contemporains. Pour ce faire, le CIAV initie des rencontres entre son orchestre d’interprètes-verrier et des créateurs-compositeurs (artistes, designers, étudiants en Écoles d’art…) dans le but de revisiter le solfège verrier traditionnel et de donner de nouvelles formes au monde.

L’exposition Sortir du moule est l’occasion de mettre à l’honneur les démarches les plus novatrices issues de ces rencontres, axées sur la réflexion autour du rôle du moule dans la fabrication verrière contemporaine.

