« Devinez quand ? » : animation ludique autour de l’histoire de l’architecture du Site verrier de Meisenthal 14 et 15 octobre Site verrier de Meisenthal Gratuit, sans inscription

De quand date ce bâtiment ? Qu’y avait-il à cet emplacement avant ? A quoi ressemblait l’intérieur ? Autant de questions (et bien d’autres encore !) que les visiteurs du site, petits et grands, en solo, en duo ou en famille, seront invités à se poser grâce à… un jeu de cartes ! L’après-midi, dans la cour du Site verrier de Meisenthal, sera proposé un jeu au principe bien connu : remettre dans l’ordre chronologique les différents états (et étapes !) de la construction du Site verrier, du XIXème siècle à nos jours.

Animation gratuite, animée par une médiatrice du Site verrier.

Pour jouer, rendez-vous :

Samedi 14 octobre de 15h à 17h

Dimanche 15 octobre de 14h à 16h

Dans la cour du Site.

Site verrier de Meisenthal 1 place Robert Schuman 57960 Meisenthal Meisenthal 57960 Moselle Grand Est 03 87 96 81 22 https://site-verrier-meisenthal.fr/ Fort d’une histoire verrière de plus de 300 ans, le Site verrier de Meisenthal œuvre aujourd’hui à l’entretien et à la diffusion du patrimoine et des savoir-faire verriers de la région.

De son implantation dans la vallée de Meisenthal, le long du Meisenbach, au début du XVIIIème siècle, jusqu’à la fermeture de l’usine en 1969, la verrerie de Meisenthal a produit toutes sortes d’objets en verre ayant marqué l’histoire de la région et le quotidien de ses habitants, des services de table en moulé-pressé à la verrerie d’art imaginée par Emile Gallé. Après sa fermeture, des acteurs passionnés du territoire ont progressivement réinvesti les lieux laissés à l’abandon. C’est ainsi que le Musée du Verre ouvrit officiellement ses portes en 1983, que le Centre international d’Art verrier (CIAV) ralluma des fours sur le site en 1992, et que l’association du CADHAME réinvestit en 1996 l’ancienne Halle verrière pour y organiser des concerts, des spectacles et des expositions d’art contemporain. La production verrière est résolument artisanale et locale : elle s’appuie sur des projets menés par des designers et est directement vendue dans la boutique du Site, qui clôt un côté de la cour. Le parcours de visite permet de découvrir, avec ou sans guide, la longue histoire du lieu.

Ses trois siècles d’histoire engendrèrent leur lot de modifications architecturales. Après quatre années de travaux, l’ancienne friche industrielle a fait peau neuve grâce au projet de requalification architecturale du Site porté par la Communauté des Communes du Pays de Bitche et mise en œuvre par les agences FREAKS (Paris) et SO-IL (New-York). Parking Emile Gallé, situé au milieu du village à côté du Site Verrier de Meisenthal et de l’entreprise Schaeffer & Cie. Coordonnées GPS : Latitude : 48.964744 / Longitude : 7.352497

