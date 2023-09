Visite spéciale Architecture du Site verrier de Meisenthal Site verrier de Meisenthal Meisenthal, 14 octobre 2023, Meisenthal.

Visite spéciale Architecture du Site verrier de Meisenthal 14 et 15 octobre Site verrier de Meisenthal Gratuit sur présentation du billet d’entrée au musée. Inscription obligatoire par téléphone, par mail ou directement sur le site (dans la limite des 20 places disponibles par visite).

Venez découvrir le nouvel écrin architectural du Site verrier de Meisenthal.

Lieu de production verrière depuis le début du XVIIIème siècle, le Site verrier de Meisenthal allie aujourd’hui centre de transmission des savoir-faire artisanaux et lieu culturel. Il se compose du Musée du Verre, du Centre international d’Art verrier (CIAV) où sont fabriqués les objets vendus en boutique, et de la Halle verrière, salle de concert, de spectacles et d’expositions d’art contemporain. L’ambitieuse rénovation architecturale conçue par les cabinets d’architectes FREAKS (Paris) et SO-IL (New-York) intègre parfaitement les différentes activités du site, ainsi que les bâtiments historiques qu’elles occupent.

Lors de cette visite, plongez dans les coulisses de ce projet architectural, désiré par la Communauté des Communes du Pays de Bitche depuis 2011 et concrétisé entre 2018 et 2022. L’ancien, comme le neuf, aura la part belle : l’évolution historique du site de la manufacture sera également abordée à travers l’histoire des bâtiments et pièces d’archives qui en portent le témoignage.

Visite gratuite, accessible sans supplément sur présentation du billet d’entrée. Durée : 1h.

Départs des visites

Samedi 14 octobre : à 14h devant la boutique du Site verrier

Dimanche 15 octobre : à 16h devant la boutique du Site verrier.

En complément, le film documentaire complet Meisenthal : l’histoire continue (50min) sera projeté dans la Boîte noire de la Halle verrière le mardi 10 octobre à 20h. Le réalisateur Thomas Lincker y dévoile les coulisses du projet de requalification architecturale du Site verrier de Meisenthal.

Entrée libre.

Site verrier de Meisenthal 1 place Robert Schuman 57960 Meisenthal Meisenthal 57960 Moselle Grand Est 03 87 96 81 22 https://site-verrier-meisenthal.fr/

De son implantation dans la vallée de Meisenthal, le long du Meisenbach, au début du XVIIIème siècle, jusqu’à la fermeture de l’usine en 1969, la verrerie de Meisenthal a produit toutes sortes d’objets en verre ayant marqué l’histoire de la région et le quotidien de ses habitants, des services de table en moulé-pressé à la verrerie d’art imaginée par Emile Gallé. Après sa fermeture, des acteurs passionnés du territoire ont progressivement réinvesti les lieux laissés à l’abandon. C’est ainsi que le Musée du Verre ouvrit officiellement ses portes en 1983, que le Centre international d’Art verrier (CIAV) ralluma des fours sur le site en 1992, et que l’association du CADHAME réinvestit en 1996 l’ancienne Halle verrière pour y organiser des concerts, des spectacles et des expositions d’art contemporain. La production verrière est résolument artisanale et locale : elle s’appuie sur des projets menés par des designers et est directement vendue dans la boutique du Site, qui clôt un côté de la cour. Le parcours de visite permet de découvrir, avec ou sans guide, la longue histoire du lieu.

Ses trois siècles d’histoire engendrèrent leur lot de modifications architecturales. Après quatre années de travaux, l’ancienne friche industrielle a fait peau neuve grâce au projet de requalification architecturale du Site porté par la Communauté des Communes du Pays de Bitche et mise en œuvre par les agences FREAKS (Paris) et SO-IL (New-York). Parking Emile Gallé, situé au milieu du village à côté du Site Verrier de Meisenthal et de l’entreprise Schaeffer & Cie. Coordonnées GPS : Latitude : 48.964744 / Longitude : 7.352497

