ZOOM SUR… les collections du Musée du Verre de Meisenthal Samedi 13 mai, 17h30 Site verrier de Meisenthal

Depuis la réouverture du Site Verrier de Meisenthal, le Musée du Verre a fait peau neuve. Une nouvelle scénographie met en avant les plus beaux objets de son exceptionnelle collection, initiée dès la fin des années 1970 par une association de passionnés. De plus, il fait désormais partie d’un parcours qui mène le visiteur sur les différents lieux du site et lui permet de découvrir son histoire et son fonctionnement actuel, mêlant héritage industriel, savoir-faire artisanaux, architecture et art contemporains.

Tout au long de la Nuit des Musées, les guides-conférenciers médiateurs du site vous livreront les secrets de leurs pièces préférées, vous dévoileront l’histoire de leurs techniques favorites et ne manqueront pas d’anecdotes sur les verreries du territoire à l’occasion de « Zoom sur… ». Ce format bref (de 15 à 20min) et spontané (une fois toutes les demi-heures) permet aux visiteurs qui le désirent de suivre une présentation éclair d’une verrerie, d’une pièce ou d’une technique verrière au fil de leur découverte des salles du musée. Moment d’échange et de dialogue, il invite les nouveau visiteurs à découvrir les collections de manière originale, et les habitués à redécouvrir le patrimoine verrier habituellement présenté au musée sous un nouvel angle.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus, un compagnon de visite numérique est également accessible directement sur vos smartphones dès l’entrée du musée. Il ne nécessite pas de connexion internet. En revanche, venez avec un téléphone chargé et vos écouteurs !

Site verrier de Meisenthal place Robert Schuman 57960 Meisenthal Meisenthal 57960 Moselle Grand Est http://www.site-verrier-meisenthal.fr

2023-05-13T17:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:30:00+02:00

©Aurélie Arena – Site verrier de Meisenthal