Animation du village troglodytique par la présence d’artisans des métiers de bouche 16 et 17 septembre Site troglodytique « l’hélice terrestre » Entrée sur le site : 3€ par personne, gratuit pour les moins de 6 ans.

Le village troglodytique de l’Orbière et son oeuvre contemporaine sculptée, l’Hélice Terrestre, sont ouverts au public. Des artisans des métiers de bouche sont installés dans le village (sirops, miel, fromage, cidre, poisson fumé, champignons, tisanes,… ) Il est possible de déguster des fouées préparées sur place et de boire un verre.

Site troglodytique « l’hélice terrestre » 16, L’ Orbière, 49350 Saint-Georges-des-Sept-Voies Saint-Georges-des-Sept-Voies 49350 Saint-Georges-des-Sept-Voies Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 57 95 92 https://www.heliceterrestre.fr Au coeur du Val de Loire, inscrit dans un village troglodityque, vous découvrirez l’Hélice Terrestre, sculpture monumentale, à la fois creusée dans la roche et aussi modelée à ciel ouvert. Cet espace sculptural permet aux voyageurs de se mouvoir dans l’épaisseur de l’écorce terrestre. Une oeuvre contemporaine, née de la rencontre d’un créateur, Jacques Warminski, avec l’univers des troglodytes.

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

