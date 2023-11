Visite découverte du site Tissel Site Tissel Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Visite découverte du site Tissel Site Tissel Roubaix, 23 novembre 2023, Roubaix. Visite découverte du site Tissel Jeudi 23 novembre, 18h00 Site Tissel Gratuit sur réservation Autrefois tissage de laine, cette friche abrite aujourd’hui un collectif d’entreprises de l’économie circulaire réunies sous le nom des Manufactures Tissel.

Découvrez le projet de réhabilitation de cette l’usine située en plein coeur de la Fosse aux Chênes, en compagnie de Dimitri Broders, pilote du projet.

Cette rencontre s’achèvera autour d’un verre ! Prochaines visites les 11 janvier et 15 février (programme à venir) Site Tissel 17 rue du Nouveau Monde 59100 Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-decouverte-du-site-tissel »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T18:00:00+01:00 – 2023-11-23T19:30:00+01:00

2023-11-23T18:00:00+01:00 – 2023-11-23T19:30:00+01:00 Roubaix Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Site Tissel Adresse 17 rue du Nouveau Monde 59100 Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Site Tissel Roubaix latitude longitude 50.697789;3.17596

Site Tissel Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/