Atelier de l’innovation – Fondation Rennes 1 Site Thabor Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes Atelier de l’innovation – Fondation Rennes 1 Site Thabor, 2 juin 2023, Rennes. Atelier de l’innovation – Fondation Rennes 1 Vendredi 2 juin, 13h30 Site Thabor Sur inscription Proposer un encadrement juridique de l’intrapreneuriat L’intrapreneuriat se développe depuis quelques années dans le monde socio-économique français. Cette pratique consistant aux entreprises, collectivités et autres acteurs économiques de donner les moyens à leurs employés d’entreprendre au sein de celle-ci nécessité un encadrement juridique. La chaire Droit des activités économiques – Claude Champaud – Fondation Rennes 1 vous propose de vous pencher sur cette question. Le vendredi 2 juin 2023, la chaire vous invite à venir interroger les implications juridiques du développement de l’intrapreneuriat.

Cette journée s’inscrit dans le cadre des travaux de la chaire sous la forme d’un Atelier de l’innovation. Celui-ci sera animé par Danièle Briand, Maître de conférence émérite à l’Université de Rennes et titulaire de la chaire Droit des activités économiques – Claude Champaud.

Inscription Au programme [sous réserve de modification] Introduction – L’intrapreneuriat : Approche managériale de l’innovation Alberic TELLIER – Professeur des Universités – Paris Dauphine Première table ronde – Vivre l’intrapreneuriat Olivier LECLERC – Responsable intrapreneuriat du Groupe SAFRAN

Serge APPRIOU – Fondateur de KENGO.BZH [pause] Seconde table ronde – Le besoin d’encadrer la pratique État des lieux et réflexions sur les encadrements juridiques à proposer du point de vue du droit du travail, des sociétés et de la propriété intellectuelle. Ghina BOURJI – Ingénieure de recherche Chaire Droit des activités économiques – Claude Champaud

– Ingénieure de recherche Chaire Droit des activités économiques – Claude Champaud Nicolas CHENEVOY – Avocat associé Cabinet FIDER – Paris

– Avocat associé Cabinet FIDER – Paris Nicolas THOMASSIN – Professeur Faculté de droit et de science politique – Université de Rennes

– Professeur Faculté de droit et de science politique – Université de Rennes Stanislas WELLHOFF – Avocat associé Cabinet KEROSE – Rennes Propos conclusifs

Danièle BRIAND – Titulaire de la chaire Droits des activités économiques – Claude Champaud – Fondation Rennes 1 [Cocktail] Site Thabor 2 rue du Thabor Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://fondation.univ-rennes.fr/inscription-atelier-de-linnovation-2-juin-2023-intrapreneuriat »}] [{« link »: « https://fondation.univ-rennes.fr/inscription-atelier-de-linnovation-2-juin-2023-intrapreneuriat »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T13:30:00+02:00 – 2023-06-02T17:30:00+02:00

2023-06-02T13:30:00+02:00 – 2023-06-02T17:30:00+02:00 intrapreneuriat Chaire Droit des activités économiques – Claude Champaud Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu Site Thabor Adresse 2 rue du Thabor Ville Rennes Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville Site Thabor Rennes

Site Thabor Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Atelier de l’innovation – Fondation Rennes 1 Site Thabor 2023-06-02 was last modified: by Atelier de l’innovation – Fondation Rennes 1 Site Thabor Site Thabor 2 juin 2023 Rennes Site Thabor Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine