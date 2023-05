Visite libre des remparts historiques et de l’exposition : « Monnaies des croisades » Site templier et hospitalier de la Cavalerie La Cavalerie Catégories d’Évènement: Aveyron

La Cavalerie Visite libre des remparts historiques et de l’exposition : « Monnaies des croisades » Site templier et hospitalier de la Cavalerie, 16 septembre 2023, La Cavalerie. Visite libre des remparts historiques et de l’exposition : « Monnaies des croisades » 16 et 17 septembre Site templier et hospitalier de la Cavalerie Gratuit. Entrée libre. Pendant cette occasion spéciale, les visiteurs auront la chance de plonger dans l’architecture patrimoniale et l’histoire du village fortifié de La Cavalerie.

Ils pourront explorer les traces laissées par les templiers du XIIe au XIVe siècle, ainsi que l’héritage laissé par les hospitaliers jusqu’à la fin du XVIIIe siècle sur le Larzac. C’est une occasion unique d’apprécier l’évolution de ce lieu au fil des siècles et de comprendre l’importance de ces deux ordres militaires dans l’histoire de la région. À cette occasion, les visiteurs auront un accès libre au chemin de ronde, offrant une vue panoramique exceptionnelle. De plus, ils auront également la chance de découvrir l’exposition spéciale intitulée «Les Monnaies des Croisades». Cette exposition mettra en valeur une collection unique de pièces de monnaie utilisées pendant les croisades, offrant ainsi un aperçu fascinant de l’économie et des échanges de l’époque. Site templier et hospitalier de la Cavalerie Rempart de la Cavalerie, Rue de la Ville, 12230 La Cavalerie La Cavalerie 12230 Costeraste Aveyron Occitanie 05 65 62 78 73 http://www.lacavalerie.fr Érigé au XIIe siècle par les templiers et renforcé par les chevaliers hospitaliers au XVe siècle, ce village offre une architecture fortifiée remarquable.

Parcourant 220 mètres, le chemin de ronde permet une immersion totale dans l’histoire du site. En prime, cette visite offre des panoramas à couper le souffle sur les magnifiques paysages du Larzac, des Cévennes et du Lévézou. De Montpellier-Béziers: A75, sortie n°47. De Clermont-Ferrand: A 75, sortie n°47. De Millau: D809 (20 km). De Toulouse-Albi: D999. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

