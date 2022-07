Visite de remparts fortifiés du XVe siècle Site templier et hospitalier de la Cavalerie La Cavalerie Catégories d’évènement: Aveyron

Visite de remparts fortifiés du XVe siècle 17 et 18 septembre Site templier et hospitalier de la Cavalerie

Gratuit. Documents de visite offerts.

Découvrez le patrimoine templier et hospitalier de La Cavalerie, village fortifié sur le Larzac. Site templier et hospitalier de la Cavalerie Rempart de la Cavalerie, Rue de la Ville, 12230 La Cavalerie Costeraste La Cavalerie 12230 Aveyron Occitanie De Montpellier-Béziers: A75, sortie n°47. De Clermont-Ferrand: A 75, sortie n°47. De Millau: D809 (20 km). De Toulouse-Albi: D999.

05 65 62 78 73 http://www.lacavalerie.fr Village fondé au XIIe siècle par les templiers et fortifié au XVe siècle par les chevaliers hospitaliers. Le chemin de ronde est accessible sur 220 mètres, permettant la découverte de l’architecture du site. Cette visite offre une vue imprenable sur les paysages du Larzac, des Cévennes et du Lévézou. Découvrez le patrimoine templier et hospitalier de La Cavalerie, village fortifié sur le Larzac. Sortez des sentiers battus et découvrez La Cavalerie, un des villages qui fut fondé par les templiers du Larzac et fortifié au XVe siècle par les Hospitaliers. Déambulez dans les 220 mètres de chemin de ronde de La Cavalerie et visitez deux salles et l’exposition unique des « Monnaies des Croisades ».

