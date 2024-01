Printemps du Livre se balade : Spectacle » Danse avec les livres » Site Saint-Sauveur Rocheservière, samedi 23 mars 2024.

Printemps du Livre se balade : Spectacle » Danse avec les livres » Le livre comme seul fil rouge devient un véritable élément de scénographie, plastique, sonore et olfactif au sein de ce spectacle avec la Compagnie Pyramid. Samedi 23 mars, 15h00 Site Saint-Sauveur Inscriptions auprès de la médiathèque de Rocheservière

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T15:00:00+01:00 – 2024-03-23T15:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T15:00:00+01:00 – 2024-03-23T15:30:00+01:00

Teinté de moments poétiques et de petites touches narratives pleines d’humour et de dérision, Danse avec les livres mêle danse hip-hop, mime et burlesque.

Site Saint-Sauveur Place Saint Sauveur, 85620 Rocheserviere Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@rocheserviere.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 48 23 56 »}]

