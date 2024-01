Atelier Art et sophrologie – Site Saint-Sauveur Site Saint-Sauveur Rocheservière, vendredi 1 mars 2024.

Atelier Art et sophrologie – Site Saint-Sauveur Profitez d’une parenthèse culturelle et relaxante en famille ou entre amis ! Vendredi 1 mars, 16h00 Site Saint-Sauveur Gratuit, sur inscription.

Quand l’art rencontre la sophrologie !

Seul(e) ou en famille, vivez une nouvelle expérience entre art et sophrologie !

A partir du Musée numérique, découvrez 3 œuvres célèbres mettant en scène le corps puis initiez-vous à la sophrologie grâce à des mouvements de relaxation et de respiration inspirés des œuvres.

Les participants sont invités à se munir si possible d’un tapis de sol, d’un plaid ou d’une serviette de plage et d’un coussin.

Site Saint-Sauveur Place Saint Sauveur, 85620 Rocheserviere Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire