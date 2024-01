Jeux vidéo « Discovery Tour : Ancient Greece » et réalité virtuelle – Site Saint-Sauveur Site Saint-Sauveur Rocheservière, mercredi 21 février 2024.

Jeux vidéo « Discovery Tour : Ancient Greece » et réalité virtuelle – Site Saint-Sauveur

Un mercredi par mois, profitez des jeux de la Micro-Folie Site Saint-Sauveur !

Mercredi 21 février, 15h00
Site Saint-Sauveur
Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-21T15:00:00+01:00 – 2024-02-21T16:00:00+01:00

Fin : 2024-02-21T15:00:00+01:00 – 2024-02-21T16:00:00+01:00

Discovery Tour : Ancient Greece

Plongez dans l’incroyable richesse de la Grèce de l’époque classique et rencontrez Socrate et d’autres personnages historiques de l’époque !

Apprenez au travers des visites guidées, plongez dans l’Histoire grâce aux visites audioguidées et aux expositions. Personnalisez votre expérience dans la peau d’un avatar parmi des douzaines, que vous débloquerez au fur et à mesure que vous terminerez les parcours du Discovery Tour. Plongez dans un monde immense et explorez des reconstitutions massives et minutieuses d’époques révolues.

Jeux en réalité virtuelle

Profitez des jeux disponibles sur les 3 casques de réalité virtuelle pour vivre des expériences stimulantes !

Parmi les jeux disponibles : Elixir, Epic Roller Coaster, Mission ISS, Premiers pas avec Quest 2…

Site Saint-Sauveur Place Saint Sauveur, 85620 Rocheserviere Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire

© 2021 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Assassin’s Creed, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.