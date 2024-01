Voyage au musée du Louvre et au musée d’Orsay – Site Saint-Sauveur Site Saint-Sauveur Rocheservière, dimanche 11 février 2024.

Voyage au musée du Louvre et au musée d’Orsay – Site Saint-Sauveur Profitez d’un dimanche après-midi pour découvrir quelques œuvres emblématiques du Louvre et du musée d’Orsay ! 11 et 18 février Site Saint-Sauveur Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-11T14:00:00+01:00 – 2024-02-11T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-18T14:00:00+01:00 – 2024-02-18T18:00:00+01:00

2 dimanches après-midi d’ouverture exceptionnelle !

Découvrez une collection spéciale musée du Louvre et musée d’Orsay avec des notices explicatives, des jeux sur tablettes et des expériences de réalité virtuelle !

Profitez d’une balade à Rocheservière pour faire un tête-à-tête avec la Joconde ou rêver devant la Nuit étoilée de Van Gogh.

Site Saint-Sauveur Place Saint Sauveur, 85620 Rocheserviere Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire