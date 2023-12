Week-End festif au Site Saint-Sauveur Site Saint-Sauveur Rocheservière, 15 décembre 2023 14:00, Rocheservière.

Week-End festif au Site Saint-Sauveur 15 – 17 décembre Site Saint-Sauveur Entrée libre

A Rocheservière, le Site Saint-Sauveur se renouvelle ! A l’occasion de l’inauguration de la Micro-Folie et de la réouverture de la médiathèque, un week-end festif est organisé du 15 au 17 décembre. A travers des expositions, des spectacles et des ateliers, vous pourrez découvrir les nouveautés proposées par le Site ainsi que les animations à venir.

Programme : https://www.calameo.com/terres-de-montaigu/read/000514113cee24b0cb179

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T15:00:00+01:00 – 2023-12-15T19:00:00+01:00

2023-12-17T10:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

